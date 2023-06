Beim 32. Lingener Citylauf werden am Sonntag die jungen Läufer angefeuert. Foto: Lars Schröer up-down up-down Zum 32. Mal in der Innenstadt Lingener Citylauf 2023: Die ersten Sieger stehen fest und | 04.06.2023, 14:31 Uhr Von Jana Probst Pia Alberts | 04.06.2023, 14:31 Uhr

In der Lingener Innenstadt findet am Sonntag der Citylauf statt. Mit knapp 2500 Voranmeldungen war der Andrang schon im Vorfeld groß. Ebenso groß ist das Angebot an verschiedenen Läufen.