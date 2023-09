Bier, Zuckerwatte, Riesenrad & Co. Altstadtfest 2023 in Lingen: Das wird Familie Meier ein Besuch kosten Von Alicia Heskamp | 12.09.2023, 09:26 Uhr | Update vor 38 Min. Nicht nur die kostenlosen Liveacts sind ein Highlight beim diesjährigen Altstadtfest. Auch die Köstlichkeiten und das Riesenrad locken die Besucher an. Aber was kostet das dieses Jahr? Foto: Lars Schröer up-down up-down

Auf dem Altstadtfest 2023 in Lingen können Besucher kostenlos Liveacts wie The Subways oder Ian Hooper sowie Auftritte von Kleinkünstlern sehen. Aber schon rufen Hunger und Durst und die Kleinen wollen eine Runde Riesenrad fahren. Was wird eine vierköpfige Familie ein Ausflug dorthin kosten?