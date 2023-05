Ein Höhepunkt der Show im Zirkus Charles Knie ist eine menschliche Pyramide auf dem Hochseil von der Gruppe „The Robles“. Foto: André Havergo up-down up-down Video zeigt Eindrücke von Show Premiere am Donnerstag: Zirkus Charles Knie zu Gast in Lingen Von Mike Röser | 15.05.2023, 09:46 Uhr | Update vor 56 Min.

Auf seiner Deutschland-Tournee 2023 macht der bekannte Zirkus Charles Knie ab Donnerstag an der Emslandarena halt. Unser Video von der Premiere in Osnabrück zeigt, worauf sich Zuschauer in Lingen freuen dürfen.