Ehemaliger Wirt erinnert sich So kam Laxtens letzte Kneipe zu dem Namen Muckefuck Von Alicia Heskamp | 11.08.2023, 09:17 Uhr Martin Heinen übernahm Anfang der 80er die Kneipe „Zum Braustübchen“ und gab ihr ihren noch heute erhaltenen Namen. Foto: Martin Heinen up-down up-down

Eine Welle der Nostalgie hat unsere Berichterstattung über die letzte Kneipe im Lingener Ortsteil Laxten ausgelöst. Viele Leser schwelgten in Erinnerungen an die Kultkneipe - und so konnte auch eine ungeklärte Frage zur Namensgebung geklärt werden.