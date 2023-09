Gaststätte in Brockhausen Lingen: Wirt August Brockhaus und seine skurrilen Bier-Geschichten Von Alicia Heskamp | 01.09.2023, 14:13 Uhr Seit Jahrhunderten besteht die Gaststätte Brockhaus. Wer das Reich von Wirt August Brockhaus betritt, begibt sich auf eine kleine Zeitreise. Foto: Alicia Heskamp up-down up-down

„Watt hebbt wi mooi fiert“. Das sagen die Leute zu August Brockhaus, wenn sie in Erinnerungen an „die schönen Feste“ in seiner Gaststätte im Lingener Ortsteil Brockhausen schwelgen. Was sich neben Feiern noch in den über 400 Jahren abspielte, das erzählt der Wirt.