Auf dieser Parkbank am Kanal in Lingen saß Brigitte Graba, als sie 1989 von ihrem Mörder überrascht wurde. Damals stand die Bank circa 50 Meter weiter Richtung Altenlingen. Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down „Cold Case“ Brigitte Graba Mord vor 33 Jahren in Lingen: Polizei setzt auf neue Spur Von Ludger Jungeblut | 06.01.2023, 06:02 Uhr

Ein Mord erschütterte am 15. August 1989 das beschauliche Lingen: Brigitte Graba wurde am helllichten Tag am Dortmund-Ems-Kanal erdrosselt. Ihr Mörder wurde nie ermittelt. Doch nun hat die Polizei neue Hoffnung.