Altkleider vor dem Container - schon häufiger kam das an der Schillerstraße in Lingen vor. Foto: Thea Esders up-down up-down Kleidung an der Schillerstraße Lingen: Was tun, wenn der Altkleidercontainer voll ist? Von Thea Esders | 12.06.2023, 15:40 Uhr

Haufenweise Altkleider liegen vor dem Container an der Schillerstraße in Lingen. Das ist in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen. Betreiber Murat Ceyhan von der Firma Asan Textilrecycling äußert sich dazu. Das können Sie machen, wenn der Altkleidercontainer voll ist.