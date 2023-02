An der Teichstraße war am späten Freitagvormittag die Beleuchtung für einige Zeit eingeschaltet. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Nach Ausfall in Reuschberge Darum leuchten in Lingen Straßenlampen mitten am Tag Von Caroline Theiling | 10.02.2023, 18:29 Uhr

Im Lingener Stadtteil Reuschberge war in dieser Woche an verschiedenen Stellen am späten Vormittag die Straßenbeleuchtung noch in Betrieb. Was steckt dahinter?