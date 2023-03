Ein erster Versuch, das Wanderfalken-Weibchen bei der St.-Bonifatius-Kirche in Lingen wieder freizulassen, scheiterte. Nun muss eine neue Heimat für den Vogel gesucht werden. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Neue Heimat in Lingen gesucht Zu gefährlich: Wanderfalke kehrt nicht zur Bonifatius-Kirche zurück Von Wilfried Roggendorf | 14.03.2023, 16:53 Uhr

Ein flugunfähiges Wanderfalken-Weibchen ist am 27. Februar an der St.-Bonifatius-Kirche in Lingen gefunden worden. Ein erster Versuch, den Vogel dort wieder freizulassen, scheiterte. Einen zweiten wird es an dieser Stelle nicht geben.