Reederei: „Brücke sehr niedrig" Im Video: Kreuzfahrtschiff „streift" Meckerbrücke in Lingen Von Julia Mausch | 12.06.2023, 16:37 Uhr

Als am Samstag ein Schweizer Kreuzfahrtschiff unter der Meckerbrücke in Lingen entlang fahren wollte, wurde es eng. So eng, dass eine Flagge auf dem Schiff abbrach.