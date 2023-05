Freuen sich über die Eröffnung des Ikoniums: Willi Renz (links) und Kurt Strube. Foto: Thea Esders up-down up-down Video zeigt Rarität im Container Mini-Automuseum startet in Lingen mit Polizei-Oldtimer Mercedes 170D OTP Von Thea Esders | 26.05.2023, 09:20 Uhr

Der erste Oldtimer der besonderen Art ist nun im wohl kleinsten Automobilmuseum der Welt in Lingen zu sehen. Passend zum Standort vor der Polizei an der Georgstraße in Lingen wird eine Rarität gezeigt: ein Polizeiauto Mercedes 170D OTP aus den Jahren 1951/52.