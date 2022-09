Auf welche Toilette geht ein Mensch, der sich nicht als Frau oder Mann definiert? Die SPD will Diversen in Lingen helfen. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Kostenlose Hygieneartikel gefordert Bekommt Lingen Unisex-Klos in Schulen und öffentlichen Gebäuden? Von Mike Röser | 12.09.2022, 16:10 Uhr

Menschen definieren sich nicht mehr nur als männlich oder weiblich, sondern auch als divers. Dieser Entwicklung will die SPD in Lingen an ganz natürlicher Stelle Rechnung tragen: auf der Toilette.