Logo NEO 200 Euro für Kultur gibt es für jeden geschenkt, der 2023 seinen 18. Geburtstag feiert oder gefeiert hat. Foto: Jörg Carstensen/dpa up-down up-down Konzerte, Lesen, Kino Lingen und Umgebung: Das könnt ihr mit dem Kulturpass machen Von Thea Esders | 01.08.2023, 13:23 Uhr

Du bist oder wirst in diesem Jahr 18? Dann lass dir den Kulturpass nicht entgehen! Alle, die 2005 geboren wurden, bekommen dort 200 Euro geschenkt. Wie das funktioniert und was damit in Lingen und der Region möglich ist, lest ihr hier.