„Bald sind wir wieder für Sie da“ verkündet ein Schild beim Restaurant Terrazza an der Lindenstraße in Lingen. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Ausweichlokal an Meppener Straße Umbau des Terrazza in Lingen dauert länger als erwartet Von Caroline Theiling | 17.09.2022, 14:51 Uhr

Corona, Lieferengpässe, Facharbeitermangel - wer in diesen Tagen baut oder renoviert, hat es nicht leicht, zügig mit seinen Arbeiten voranzukommen. So ergeht es auch dem Restaurant Terrazza an der Lindenstraße in Lingen.