Als „Schrei meiner Seele“ bezeichnet Tetiana Chaika-Lopushniak ihre E-Mail an alle Kollegen im Bonifatius-Hospital in Lingen. Die Ärztin bat um Hilfe für ihre Heimat Ukraine. FOTO: Wilfried Roggendorf E-Mail an alle im Krankenhaus „Mein Land brennt“: Ukrainische Ärztin bittet Boni-Kollegen in Lingen um Hilfe Von Wilfried Roggendorf | 05.03.2022, 12:43 Uhr

Tetiana Chaika-Lopushniak stammt aus der Ukraine. Seit 2013 arbeitet die Ärztin in der Gynäkologie des Bonifatius-Hospitals in Lingen. An dessen Mitarbeiter hat sie sich jetzt mit einer bewegenden E-Mail um Hilfe für ihr Heimatland gebeten.