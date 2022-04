Seit dem späten Vormittag hatte eine Riesenstimmung in der Innenstadt geherrscht. ,,Stand up for the champions" röhrte es bereits um kurz nach 11 Uhr aus großen Boxen auf dem Marktplatz. Viele große und kleine Anhänger hatten sich Trikots in den Farben der Nationalmannschaft übergestreift oder die Deutschlandfahne über die Schultern gelegt. Auch die schwarz-rot-goldene Bemalung in den Gesichtern fehlte nicht. Sogar Nationaltorwart Oliver Kahn hatte sich, als Pappausgabe, unter die Zuschauer gemischt. Dirk Becker aus Lingen hielt ihn während des Spiels fest in den Händen - leider ohne Erfolg.