Am vergangenen Samstagabend war am Lingener Bahnhof eine junge Frau von einem Güterzug erfasst und dabei getötet worden. Die Polizei ermittelt, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Foto: NWM/Torsten Albrecht Am Bahnhof von Zug erfasst Tod einer Frau in Lingen: Polizei ermittelt zu Hintergründen des Unglücks und | 08.10.2022, 20:43 Uhr | Update vor 2 Std. Von Carsten van Bevern Finja Jaquet | 08.10.2022, 20:43 Uhr | Update vor 2 Std.

Am vergangenen Samstagabend war eine junge Frau auf den Gleisen am Bahnhof in Lingen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.