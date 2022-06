Neu im Programm ist u. a. ein Theaterkurs für Kinder im Vorschulalter. Durch Spiele, einfache Theaterübungen, Bewegung und Musik sollen die motorischen und sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder gestärkt und der Spaß an der gemeinsamen Arbeit in der Gruppe gefördert werden.

In der Gemeinschaft werden Bewegungsabläufe und die eigene Stimme erprobt. Es werden kleine Spielszenen erarbeitet, die am Ende des Kurses vorgestellt werden. Die Leitung des Kurses hat Elisabeth Harwart. Der Kurs findet jeweils am Dienstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr statt, umfasst zwölf Termine und startet am Dienstag, 7. Februar 2006.

Des Weiteren wird ein Theaterkurs für Kinder von sechs bis acht Jahren eingerichtet. In diesem neuen Kurs sind Jungen und Mädchen willkommen, die ihre Fantasie im Theaterspiel ausdrücken wollen. Im Umgang mit verschiedenen Spielformen und Spielimpulsen werden u. a. Kreativität, Selbstbewusstsein und Mut gefördert. Die Leitung übernimmt Julia Vohl. Der Kurs findet am Dienstag in der Zeit von 16.15 bis 17.15 Uhr statt, umfasst zwölf Termine und beginnt am Dienstag, 7. Februar.

Die Improtheatergruppe für Jugendliche und Erwachsene des TPZ besteht seit einem Jahr. Neueinsteiger sind aber herzlich willkommen, denn das Team unterstützt gerade diejenigen, die neugierig sind und Lust haben, sich auf Unbekanntes einzulassen. Die Gruppe unter der Leitung von Tom Kraus trifft sich an jedem Dienstag in der Zeit von 19 bis 21 Uhr im Professorenhaus.

Im Tanzbereich, geleitet von Irina Kempel, gibt es neben den zahlreichen Ballett- und Jazzdance-Kursen für Kinder und Jugendliche auch Angebote für Frauen und Männer, die Lust auf Bewegung haben und sich neue Tanzformen mit viel Freude erarbeiten wollen.

Zirkus Rastellino, Zirkus Banane, Zirkus Picolino und Zirkus Augustine heißen die verschiedenen Angebote in dem Fachbereich Zirkus. Gelernt werden Zirkustechniken wie Jonglieren, Einradfahren, Seiltanzen, Akrobatik und vieles andere mehr. Meike Blunk und Ingo Michael leiten diese Kurse für Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche. Bauchrednerkurse und Akrobatikseminare ergänzen dieses bunte Programm.