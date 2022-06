Diese Szene, die zwei Studierende des Instituts für Theaterpädagogik auf dem Kongress "Unternehmen Bühne" spielten, war ein praktisches Beispiel dafür, wie die Theaterarbeit Antworten auf betriebliche Fragestellungen liefern kann.

In diesem Fall handelte es sich um ein Problem der bad & heizung concept AG. Sie ist ein Verbund von 36 Handwerksbetrieben. Vorstandsmitglied Thomas Wienforth berichtete, dass die Teilnahme am Forschungsprojekt SUK ("Schauplatz UnternehmensKultur") bei der Erarbeitung der strategischen Neupositionierung große Hilfe leiste. Die Spielszenen wurden erarbeitet, um deutlich zu machen, wie wichtig Netzwerkbildung ist und welche Vorgehensweisen dabei erwünscht sind. Der fiktive Handwerker müsste sein Verhalten in beiden Fällen revidieren.

In den drei am dreijährigen SUK-Projekt beteiligten Unternehmen hat die Theaterarbeit bereits in der ersten Hälfte des Projektes viel bewirkt. Bei EMCO geht es um Konflikte zwischen verschiedenen Abteilungen. Die Theaterpädagogen haben eine Situation aus dem Betriebsalltag mit Originalzitaten im szenischen Spiel zugespitzt dargeboten und vor den Mitarbeitern aufgeführt. Diese haben sich selbst darin wiedererkannt, aber auch wahrgenommen, welche Probleme die andere Abteilung hat.

Eine ganz andere Situation finden die Theaterpädagogen bei der Hermann Jansen GmbH & Co. KG vor. Hier geht es um den Generationswechsel. "Die Geschäftsübergabe innerhalb der Familie hat nicht nur eine sachliche, sondern auch eine emotionale Ebene", sagte Werner Jansen. Das Theater sei in dieser Phase sehr hilfreich, "denn es ist für mich ein Spiegel meiner selbst. Ich habe die Chance, Dinge zu erleben, die ich im Alltag verloren habe."

Der Forschungsansatz, den die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projektes, Eva Renvert, vorstellte, sieht keine fertigen Konzepte vor. Die Theaterpädagogen arbeiten nach dem Prinzip "von unten nach oben", und zwar "durch die Mitarbeiter hindurch". Sie sprechen zunächst mit den Mitarbeitern auf der untersten Ebene, arbeiten mit ihnen in Seminaren mit Theatermethoden und versuchen mit ihnen gemeinsam Ideen für Verbesserungen zu erarbeiten. Dann gehen sie an die nächste Führungsebene und zum Schluss an die Geschäftsleitung. So hat jeder Mitarbeiter die Chance, sich seiner Rolle auf der Unternehmensbühne bewusst zu werden und sich in eine neue hineinzuentwickeln. Das verbessert die Atmosphäre im Betrieb und führt dazu, dass die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und sich mit "ihrem" Unternehmen stärker identifizieren als bisher.