Wie kaum eine andere Band hat ABBA die 70er Jahre musikalisch geprägt (siehe nebenstehende Infobox). '"'Waterloo'"', '"'Dancing Queen'"' oder '"'The name of the game'"' - die Liste der ABBA-Hits ist lang, sehr lang. So reihte sich an diesem Abend eine weltbekannte Melodie an die nächste, und die Showmitglieder aus England und Deutschland hatten keine Mühe, die Besucher von den Stühlen zu holen und zum Mitsingen und Mitklatschen zu animieren.

Nicht jeder Ton saß hundertprozentig, und auch nicht jede Tanzeinlage der mehrfachen Welt- und Europameister des Showtanzes von der '"'Kazina Show Company'"' war synchron. Aber das störte an diesem Abend niemanden. Denn die Stimmung war perfekt, und die Besucher genossen das melancholisch-fröhliche Wiederhören mit den schwedischen Stars. Richtig unter die Haut ging dabei die Interpretation von '"'The winner takes it all'"' - mit diesem Lied hatte Björn seinerzeit versucht, seine Frau Agnetha noch einmal für sich umzustimmen. Was nicht gelang - 1982 zerbrach letztlich auch ABBA nach einem Jahrzehnt voller musikalischer Superlative. So wollten u.a. 3,5 Millionen Musikbegeisterte in ABBAs aktiver Zeit Karten für eines von zwei Konzerten in der Londoner Royal Albert Hall kaufen - lediglich 24000 waren jedoch zu haben. Was würde wohl passieren, wenn ABBA doch noch einmal in Originalbesetzung auf die Bühne zurückkehren würde...?