Eine ungewöhnliche Kindertagesstätte ist die Kita St. Michael in Lingen-Reuschberge. Zentraler Bestandteil ist die ehemalige Kirche. FOTO: Thomas Pertz Tag der offenen Tür Einzigartige Kita in Lingener Kirche präsentiert sich am Sonntag Von Thomas Pertz | 08.06.2022, 12:34 Uhr

Eine ungewöhnliche Kindertagesstätte gibt es nun in Lingen-Reuschberge. Sie ist in der ehemaligen Kirche St. Michael entstanden. Was die Kita so besonders macht, lässt sich bei einem Tag der offenen Tür erkunden.