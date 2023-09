Wie die Polizei bekannt gibt, wechselten die Gesprächsteilnehmer fortlaufend. So hätte es die Geschädigte unter anderem mit einer vermeintlichen Rechts- und einer Staatsanwälting zu tun. Final kam es vermutlich zwischen 15 Uhr und 16 Uhr zur Übergabe eines niedrigen, fünfstelligen Geldbetrags an einen unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgab.

Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und trug einen weißen Pullover. Nachdem der Mann das Geld erhalten hatte, verließ er die Örtlichkeit zu Fuß. Hinweise zu dem beschriebenen Mann oder anderweitig verdächtige Personen – möglicherweise mit einem PKW versehen – die sich am 30. August in der Nähe der Kardinal-von-Galen-Straße aufhielten, nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

Ratschläge der Polizei

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass diese niemals um Geldbeträge bitten wird. Ferner hält sie alle Bürger dazu an, keine Details zu ihren finanziellen Verhältnissen preiszugeben und sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. In keinem Fall sollte Geld an unbekannte Personen übergeben werden. Im Zweifel rät die Polizei, sich an die örtliche Dienststelle zu wenden. Weitere Informationen gibt es unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug.