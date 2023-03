Es war ein weiter Weg für Diaa Malla (links) nach Lingen. Dort betreibt er seit 2019 das Falafilo an der Meppener Straße - seinen Kunden schmeckts. Foto: Julia Mausch up-down up-down Erfolg mit Imbiss nach Flucht Das Falafilo in Lingen: Diaa Malla und seine besondere Geschichte Von Jonas E. Koch | 04.03.2023, 15:27 Uhr

Das Falafilo in Lingen ist einer der beliebtesten Imbisse in Lingen. Dort bietet Diaa Eddin Malla syrische Spezialitäten an. Doch nicht nur seine Speisen sind besonders, auch seine Geschichte. Denn vor seiner Flucht war er in seiner Heimat ein gemachter Mann.