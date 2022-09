Trampolinkunst bietet „Aramelo“ im Amtsgerichtshof. Das Duo will die Altstadtfestbesucher beeindrucken und den Lingener Theo gewinnen. Foto: Holger Hollemann up-down up-down Kleinkunst beim Altstadtfest Diese Künstler wollen den Lingener Theo 2022 gewinnen Von Nicole Weymann | 12.09.2022, 19:10 Uhr

Auf Straßentheater, Zirkus, Artistik und Clownerie können sich Besucher des Altstadtfestes in Lingen am Sonntag freuen. Fünf Bewerber zeigen ihre Kleinkunst in der Innenstadt und wollen den Preis „Lingener Theo“ ergattern.