Fertigung vor Ort Grabsteine aus Lingen: Steinmetz Bastian Korves an neuem Standort Von Mike Röser | 25.04.2022, 11:37 Uhr

Seit dem vergangenen Jahr hat Steinmetz Bastian Korves einen neuen Standort an der Husarenstraße in Lingen. Dort sollen weitere Ausstellungflächen entstehen. Das Büro am Neuen Friedhof bleibt jedoch.