Das Video, das in der Lingener Innenstadt aufgenommen wird, und in den sozialen Netzwerken aktuell viral geht, wird gerade heiß diskutiert. Es wurde offensichtlich von einem Mann vor dem Tourismusbüro am Rathaus aufgenommen. Das Original-Video beginnt mit den Worten: „Da informieren wir uns doch mal, was in Lingen so los ist.“

Anschließend gibt es einen Schwenk vom Rathaus zum Tourismusbüro von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT).

Auch der Städteblog „Was Los in Lingen?“ hat das Video aufgegriffen, dabei den Originalton herausgefiltert:

Dort, vor der Glasfassade, steht ein Monitor, auf dem normalerweise auf Veranstaltungen und touristische Highlights hingewiesen wird. Doch am Dienstagabend ist dort das Standbild eines Videos von einer Plattform für Pornofilme zu sehen. Eine nur leicht bekleidete, junge Frau ist dort von hinten nackt abgelichtet - das Video pausiert allerdings.

Mehrere Vorfälle in kurzer Zeit

Das Video sorgt im Netz aktuell für viele Lacher. So fragte ein User: „Warum liegt hier Stroh?“ Ein Spruch, der aus einem deutschen Pornovideo aus dem Jahr 2002 mit sinnlosen Gesprächen stammt, und sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verbreitet und eine riesige Bekanntheit entwickelt hat.

Ein anderer User kommentierte das Video lediglich mit den Satz: „Dann noch die Wasserfontäne von gegenüber der letzten Tage. Was‘n da los?“ Er bezieht sich auf einen Feuerwehreinsatz beim Altstadtfest in Lingen vor gut einer Woche. An einer Wasserleitung, die Getränkestände versorgte, kam es zu massivem Wasseraustritt. Es gab eine meterhohe Wasserfontäne, die einen Teil der angrenzenden Fußgängerzone unter Wasser setzte.

Nun folgte also mit dem freizügigen Inhalt auf den Monitoren der nächste kuriose Vorfall direkt vor dem Rathaus. Lingen Wirtschaft und Tourismus, die für die Bespielung der Monitore Verantwortung trägt, hat sich bisher noch nicht zum Vorfall geäußert.

Gibt es weitere Informationen, wird dieser Artikel aktualisiert.