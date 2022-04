Alle Kinder der Schule, vom Schulkindergarten bis zur Klasse 4, gestalteten den Sonntagsgottesdienst in der benachbarten Maria Königin Kirche mit. Er stand unter dem Thema: '"'Teilet Licht, macht hell die Erde.'"' Die Jüngsten zogen mit Laternen durch die Kirche ein und stellten diese auf und um den Altar. Andere erinnerten in einer Spielszene an die Legende des hl. Martin und sein Zeichen der Solidarität mit den Bedürftigen: das Teilen seines Soldatenmantels.