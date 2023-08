Der Parkplatz der Emslandarena hat sich in den vergangenen Tagen zum Open-Air-Gelände gewandelt. Seit Dienstag arbeiten 60 Menschen an dem Aufbau der Bühne für den Auftritt von Peter Fox.

Der Seeed-Sänger gibt am Freitag ein Open-Air-Konzert in Lingen - und das ist mit 15.000 Tickets restlos ausverkauft. Es wird das größte Open-Air-Konzert, das Lingen bislang an der Emslandarena erlebt hat.

Damit es reibungslos ablaufen kann, ist die Vorbereitung wichtig. „Wir haben schon vor über einem halben Jahr mit der Planung angefangen“, erzählt Isabel Sträche vom Veranstaltungsmanagement der Emslandarena.

Den Bühnenaufbau ist im vollen Gang

Nach der Bestätigung, dass Peter Fox in Lingen auftritt, ging es los mit der Bestellung von der Bühnentechnik. Das lief über Subsonic Showtechnik, einem Dienstleister für Veranstaltungen und auch Konzerte. Erfahrung mit Open-Air-Konzerten haben die Veranstalter der Emslandarena reichlich, sei es durch Stings Auftritt 2019 oder nicht zuletzt Johannes Oerding im Juni. „Wir konnten von dem Konzert vieles übernehmen. Das hat die Arbeit erleichtert“, erzählt Sträche.

Für gute Stimmung sorgen die vielen Lautsprecher auf dem Gelände. Foto: Cara-Celine Kreth

Das Bühnenmaß beträgt 32 Metern in der Breite, 16 Metern in der Tiefe und 14 Meter in der Höhe. An die Seiten werden am Freitagmorgen noch die Leinwände aufgehängt. So können auch die Zuschauer aus den hinteren Reihen Peter Fox sehen. „An das Dach der Bühne können 30 Tonnen hineinhängt werden“, erzählt Fabian Vieth, Techniker für die Bühnentechnik.

„Verbaut sind auf der Bühne 140 Lampen“, berichtet Peter Albers, Techniker für die Beleuchtung „und 172 Lautsprecher haben wir auf der Bühne.“

300 Mitarbeiter involviert

Möglichkeiten für Essen und Trinken wird es auf dem Gelände genügend geben. Genauso wie Sanitäranlagen. Denn eine Entwarnung kann man geben: Es wird keine Dixie-Klos geben. Die Veranstalter der Emslandarena haben für das Open-Air Toilettenwagen organisiert, die an die Kanalisation angeschlossen sind. Die Unisex-Toiletten haben an der Frontseite Waschbecken, sodass lange Warteschlangen gar nicht erst erstehen sollten.

Es gibt keine Dixis auf dem Gelände. Dafür gibt es Toilettenwagen. Foto: Cara-Celine Kreth

300 Mitarbeiter sind in der gesamten Planung des Open-Air-Konzerts involviert. Veranstaltungsmanager Stefan Epping meint, dass es die größte Veranstaltung des Jahres in Lingen wird: „Wir wollen, dass die Leute Spaß haben und freuen uns auf Peter Fox.“