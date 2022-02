Von der Bauerntanzstraße aus soll es keinen Eingang mehr ins Brackmann-Kaufhaus geben, in das 2023 Sinn einziehen will. FOTO: Thomas Pertz Brackmann-Kaufhaus wird saniert Bewegung in Lingen: Sinn zieht 2023 um - Müller-Drogerie bestätigt Von Thomas Pertz | 28.02.2022, 05:45 Uhr

In vollem Gange ist die Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Brackmann am Markt in Lingen. Damit sind nicht nur im Gebäude, sondern auch in der Innenstadt Veränderungen verbunden.