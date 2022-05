Den Einsatzkräften bot sich ein riesiges Trümemrfeld. FOTO: Hermann Bojer Mann in Lebensgefahr B70 gesperrt: Vier Fahrzeuge an Unfall in Lingen beteiligt Von Hermann Bojer | 16.05.2022, 07:37 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Montagmorgen gegen 4.35 Uhr auf der Ortsumgehung B213/B70 in Höhe der Kanalbrücke Holthausen in Lingen gekommen.