Auf diesem Grundstück an der Gelgöskenstiege möchte Schaper Wohnkonzept sein Projekt verwirklichen. Das Haus rechts müsste dafür noch abgerissen werden. Im Hintergrund ist das Linus zu erkennen. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Mit Photovoltaik und Wasserstoff Tiny-House-Siedlung in Lingen geplant: Rechtsfragen noch offen Von Wilfried Roggendorf | 06.02.2023, 15:56 Uhr

Eine neue Wohnform, die nachhaltig mit Energie versorgt wird und bezahlbar ist: Das will Schaper Wohnkonzept mit einer Tiny-House-Siedlung in der Nähe des Linus Lingen bieten. Ob an der Stelle so gebaut werden darf, ist jedoch offen.