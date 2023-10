Restaurant ohne Speisekarte Papa Bowls eröffnet in dieser Woche in der Lingener Innenstadt Von Marie Fasthoff | 16.10.2023, 18:47 Uhr Bei Papa Bowls gibt es frische und nachhaltige Bowls. Diese stellt man selbst zusammen. Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down

In dieser Woche ist es so weit: Das Restaurant Papa Bowls eröffnet am Mittwoch, 18. Oktober, in Lingen. Zur Eröffnung gibt es eine Sonderaktion.