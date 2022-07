Der gelbe Container von Bernhard Jansen wurde nicht geleert. Den Termin hatte Remondis geändert. FOTO: Caroline Theiling up-down up-down Einige Abfuhrtermine geändert Wirrwarr bei Remondis in Lingen: Wann werden gelbe Tonnen geleert? Von Caroline Theiling | 10.07.2022, 08:43 Uhr

Die Unzufriedenheit rund um die gelbe Wertstofftonne und die unzuverlässigen Leerungen hält weiter an. Ein Anwohner in Lingen moniert: Statt am Montag, wie im Abfuhrkalender ausgewiesen, wurden die Tonnen bislang stets erst am Mittwoch geleert. Und laut App des AWB Emsland demnächst am Donnerstag. Er fragt: „Was stimmt denn nun?“