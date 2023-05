Rettungskräfte mussten an Christi Himmelfahrt gegen Mitternacht in Lingen ausrücken. Ein Radfahrer hatte sich bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Gegen Mauer geprallt Unfall in Lingen: Radfahrer nach schwerem Sturz in Lebensgefahr Von Philip Jesse | 19.05.2023, 10:25 Uhr

Ein 55-Jähriger ist am Donnerstag um etwa 23.25 Uhr mit seinem Rad gegen eine Mauer an der Schüttorfer Straße in Lingen gefahren. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.