Gitarrenrock, Hip-Hop, Glam Punk 'n' Roll, Emocore-Stile gibt es viele: Zwei Tage lang produzierten Bands wie '"'Jupiter Jones'"', '"'The Heroines'"' und '"'Tribute to Nothing'"' hervorragende Klangpräparate für eine stimmungsvolle Abifete. Rock am alten AKW hat Tradition, und auch in diesem Jahr machten sich rund 6000 Tanzwütige und Feierstrategen auf, um mit den Abiturienten der drei Lingener Gymnasien gute Laune auszuführen.

Am Freitag war das Billing etwas eintönig geraten. Kraftvolle Riffs, brachiale Rhythmen und handfeste Taktgefüge standen im Vordergrund. Anhänger seichterer Töne mussten sich wohl vom ungeübten Dauerkopfnicken auf einen Schmiss im Hirnkasten einrichten. Selbst überrascht vom Erfolg zeigten sich '"'Die Linguisten'"', die mit Rap sowie Nadel und Fader den Samstag eröffneten. '"'Junges Glück'"' schöpfte die Klangbreite des Deutschpopabschnitts aus. Einen klasse Auftritt legten die '"'Pinboys'"' aus Dänemark hin. Vor allem bescherte die 21-jährige Sängerin Anne Kalstrup einen wilden Schallabtausch.

Gar nicht '"'planlos'"' rückte das gleichnamige Quartett mit vortrefflichen Punkkompositionen an. Bei 23 Bands dürfte für jeden etwas dabei gewesen sein. Wenn nicht: Ein paar hundert Meter weiter wurde zum wiederholten Male das '"'Anti-Abifestival'"' zelebriert. Auf dem Gelände der Wagenburg fand Samstag die alternative Party statt, die aber vorrangig Freunde der Punkmusik anzog.

Doch es lief nicht immer so gut: Drei Jahre zuvor waren einige Sponsoren abgesprungen, so dass die Aktion '"'Rettet das Abifestival'"' ins Leben gerufen werden musste. Mit dem Förderverein Abifestival seit 1981 e.V. im Rücken und tollem Engagement aller Beteiligten wurde die '"'Abschlussaufgabe zur Reifeprüfung'"' formidabel gelöst. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz haben sich Abiturienten und Abifestival-Crew den Titel '"'Organisationstalent'"' redlich verdient.

Aus den einst musikalischen Abieinsätzen von '"'Fritz & Friends'"', '"'Joint'"' und '"'Vital'"' im Mai 1981 hat sich heute ein vollgültiges Festival entwickelt, welches weit über die Region hinaus Anerkennung durch Anspruch findet. Und das trotz WM-Halbfinales mit deutscher Beteiligung am Samstagabend - das eine kommt eben alle vier Jahre wieder, das andere ist und bleibt einzigartig.