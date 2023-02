Das Geschwindigkeitsdisplay der Lingener Verkehrswacht spielte bei der besonderen Verkehrskontrolle des KiJuPa und der Polizei Lingen eine wichtige Rolle. Foto: Polizei Emsland up-down up-down Besondere Verkehrskontrolle Polizei und Kinder verteilen Denkzettel statt Strafzettel in Lingen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 25.02.2023, 10:15 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstag in Lingen eine besondere Form der Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden Denkzettel statt Strafzettel an die Verkehrsteilnehmer ausgegeben.