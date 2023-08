Lieferdienst geplant Frisch in die Schüssel: Papa Bowls eröffnet bald in Lingen Von Alicia Heskamp | 11.08.2023, 19:15 Uhr Papa Bowls verkauft bald frische Bowls am Konrad-Adenauer-Ring in Lingen. Foto: Alicia Heskamp up-down up-down

Frisch und nachhaltig sollen die Bowls sein, die bald in dem neuen Restaurant in der Lingener Innenstadt angeboten werden. Bei Papa Bowls sollen die Kunden selbst entscheiden können, welche Zutaten in die Schüssel kommen.