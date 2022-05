Edda Korves, Sandra Barkmann und Jaqueline Schnell (von links) hoffen auf viele Unterstützer der Aktion. Das Kanucamp in Schepsdorf ist eine Station des Paddel-Marathons. FOTO: Thomas Pertz Ärztin für guten Zweck unterwegs Lingen: Paddel-Marathon für guten Zweck macht im Kanucamp halt Von Thomas Pertz | 08.05.2022, 16:23 Uhr

Mit Paddeln Gutes tun: Das will Birgit Burkhardt, die am Universitätsklinikum Münster Kinder mit Krebserkrankungen behandelt. Bei der Aktion „Ab an die Nordsee“ wird die Ärztin auch von Sandra Barkmann aus Lingen unterstützt – aus persönlichen Gründen.