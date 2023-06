Viel Spaß gemacht hatte die Rallye wohl dem Team, dass mit diesem alten Chevrolet auf den Lingener Marktplatz einfuhr. Foto: Lars Schröer up-down up-down 11. ADAC Oldtimer-Classic-Rallye Oldtimer rollen wieder auf dem Marktplatz in Lingen ein Von Philip Jesse | 18.06.2023, 18:13 Uhr

Oldtimerfans konnten sich am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz in Lingen an glänzenden Karossen und funkelndem Chrom satt sehen – denn der Motorsportclub (MSC) Bernd Rosemeyer Lingen hatte zu seiner 11. Classic-Rallye geladen.