Feiern in Lederhose und Dirndl Ticketverkauf für Oktoberfest in den Emslandhallen startet bald Von Pia Alberts | 02.08.2023, 07:50 Uhr

Auch 2023 heißt es in den Emslandhallen in Lingen wieder „O‘ zapft is!“, wenn das Bier aus Maßkrügen getrunken wird. Der Vorverkauf der Tickets startet in der kommenden Woche.