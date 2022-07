Wegen Brücken- und Weichenbauarbeiten muss der Regionalexpressverkehr zwischen Lingen und Leschede (Gemeinde Emsbüren) am 27. und 28. April eingeschränkt werden. FOTO: Wilfried Roggendorf up-down up-down Lingen nicht an erster Stelle Kein Lärmschutz für die Lingener in den nächsten 10 bis 15 Jahren an der Bahn Von Burkhard Müller | 09.03.2013, 10:07 Uhr

Keinen Lärmschutz für die Anwohner wird es in den kommenden 10 bis 15 Jahren im Bereich Lingen an der Bahnstrecke Rheine–Emden geben. Das hat jetzt Hans Josef Lis, Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, den Mitgliedern des Umweltausschusses der Stadt Lingen bekannt gegeben. Vorausgegangen war eine Anfrage an die städtische Verwaltung von Michael Fuest, Bündnis 90/Die Grünen, ob die Deutsche Bahn (DB) in Richtung „Lärmschutz“ etwas plane.