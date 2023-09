In diesem Artikel erfährst Du: Wie die Band entstanden ist.

Wie die vier zur Musik gekommen sind.

Erste Einblicke in neue Songs und das Album.

Wo Du die Band dieses Jahr noch live sehen kannst.

Die Band aus Lingen, das sind Malte Jansen an der Bassgitarre, Paul Melle am Schlagzeug, Leadgitarrist Noah Gels und Sängerin Clara Strube, gründete sich im Januar 2023. Schon zuvor machten sie gemeinsam Musik, verloren sich zwischenzeitlich jedoch wieder aus den Augen.

Im Dezember 2022 fanden Strube, Gels und Melle beim Musikerstammtisch im Koschinski wieder zusammen. „Wir haben dort ein paar Songs gespielt und die kamen sehr gut an“, erzählt Clara Strube.

Das war für sie der Anlass, es einen Monat später noch einmal mit einer Band zu versuchen. Abgerundet wurde das Quartett durch Malte Jansen, der später ins Boot geholt wurde. Bei der Suche nach einem Bandnamen ließen sie sich von anderen Oldschool-Metalbands inspirieren. Am Ende fanden sie ihn aber einfach cool, erzählt Strube.

Noch viele Auftritte in diesem Jahr

Die bisherige Laufbahn von Zecondz ist vielversprechend: Obwohl sich die Band erst in diesem Jahr zusammenschloss, verzeichnen sie für 2023 bereits 18 Auftritte. Ein paar davon hier im Emsland, wie zum Beispiel im Grünen Jäger in Lingen oder in der Bierkantine in Nordhorn. Außerdem sind sie regelmäßig beim Musikerstammtisch im Koschinski anzutreffen.

Aber auch außerhalb des Emslandes stand die Band schon auf der Bühne. Auftritte wie die in der Baracke in Münster, in Duisburg oder in Mühlheim hält die Band auf ihrem Instagram-Kanal in Tourvlogs fest.

Mehr Informationen: Hier kannst Du Zecondz 2023 noch live sehen: größer als Größer als Zeichen 09. September: Baccumer Mühle, Baccum 16. September: Rock am Pferdemarkt Lingen 23. September: Stadtfest Nordhorn (in der Bierkantine) 07. Oktober: Bierkantine Nordhorn 16. Dezember: beim SPH Music Masters-Kontest im Helvete-Club in Oberhausen

Album soll noch dieses Jahr erscheinen

Ihr erster Song „Escaped“ erschien im April 2023. Derzeit arbeiten sie an einem Album, das noch dieses Jahr erscheinen soll. Wer es nicht mehr abwarten kann, sollte sich den Auftritt bei Rock am Pferdemarkt nicht entgehen lassen. Dort spielt die Band erstmalig die bisher unveröffentlichten Songs. Mit einem komplett eigenen Set wollen sie sich von ihren bisherigen Covern verabschieden.

Am 22. September erscheint ihr neuer Song „Touched With A Bliss“. Auf diesen sind die Musiker besonders stolz. „Wir sind auch stolz auf Escaped, aber bei Touched With A Bliss hört man heraus, dass wir da schon länger zusammengearbeitet haben. Der Song ist mit uns als Band gewachsen“, berichtet Malte Jansen.

Musiker seit Kindesbeinen

Mit einer weiblichen Stimme als Gesang sticht die Metal-Band heraus. Clara Strube war schon als Kind mit ihrem Vater auf Rock-Konzerten. Durch den Eintritt in eine Schulband und der Gründung eines Chors gemeinsam mit Freunden sowie dem Musikerstammtisch kam sie zum Gesang. In ihrer Jugend hatte sie für kurze Zeit Gesangsunterricht. In ihrer Studienstadt Düsseldorf sammelte sie erste Banderfahrung.

Auch bei den anderen Mitgliedern steckt die Musik im Blut. „Ich wusste schon immer, dass ich etwas mit Musik machen will“, erzählt Paul Melle. Als Kind trommelte er auf Mülleimern herum, bis seine Eltern ihm ein elektrisches Schlagzeug kauften. Auf Privatkonzerte für die eigene Familie im heimischen Wohnzimmer folgte die Karriere in Georgie‘s Group Orchestra, der Schulband des Georgianums Lingen.

Dort lernte er Noah Gels kennen. Durch seinen Vater, der Mitglied der Lingener Band „Dazed and Confused“ ist, wurde Gels zum Gitarre spielen inspiriert. Gels und Melle trafen sich außerhalb der Schulband auch privat, um gemeinsam zu musizieren. „Damals wollten wir ,Open Your Eyes‘ von den Guano Apes covern und dachten, dass wir das nicht schaffen. Mittlerweile ist das einer unserer besten Coversongs“, erzählt Gels.

Im Herbst erscheint die dritte Single „Monuments". Danach können sich die Fans auf die Veröffentlichung des ersten Albums freuen.

Auch Malte Jansen wurde durch seine Eltern, die selbst Bass und Gitarre spielen, an die Musik herangeführt. „Mit sechs haben sie mir eine Gitarre in die Hand gedrückt. Das lief dann erstmal nicht so gut“. In der Schulband der Marienschule Lingen wechselte er seine Gitarre durch eine Bassgitarre aus. Das lag dem 22-Jährigen schon eher, sodass er zusätzlich Unterricht in der Musikschule von Wolfram Trautmann nahm.

Nächstes Ziel: Lautfeuer-Festival

Für ihre Songs, die sie im Alten Schlachthof in Lingen proben, lassen sich die vier von Vorbildern wie Iron Maiden oder Judas Priest inspirieren. Ihre Lieder komponieren sie gemeinsam. „Wir sind eine super Kombi, die nicht nur musikalisch, sondern auch im Hintergrund funktioniert“, sagt Clara Strube.

Die 18- bis 24-Jährigen wollen hoch hinaus. „Wir wollen nicht einfach nur eine kleine Lingener Band bleiben, wir wollen da schon ein größeres Ding draus machen“, erzählt Noah Gels. Ihre Ziele haben die vier hochgesteckt: Für das kommende Jahr würden sie sich über einen Auftritt beim Lautfeuer-Festival in Lingen freuen. Für die Zukunft träumen sie von großen Festivals wie Rock am Ring.