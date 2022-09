Funktioniert der Flaschenzug? Siegfried Zech (zweiter von links) und seine Mitstreiter bauen eine neue Sation für den Wald-Lehrpfad an der Baccumer Mühle. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Video: Neuer Lehrpfad in Lingen Kinder lernen Gesetze der Natur nun im Wald an der Baccumer Mühle Von Caroline Theiling | 23.09.2022, 16:58 Uhr

Immer mehr Leben kehrt ins und rund ums traditionsreiche Jugend- und Freizeitheim an der Baccumer Mühle in Lingen ein. Nun laden interaktive Stationen Kinder zum Mitmachen ein. Ganz nebenbei gibt’s auch noch was zu lernen.