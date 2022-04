Der Deutsche Wetterdienst ist mit seiner Wetterstation nach Lingen-Baccum gezogen. FOTO: dpa Vom Hitzerekord, der keiner war Die neue Wetterstation in Lingen - und ihre lange Vorgeschichte Von Julia Mausch | 26.04.2022, 17:13 Uhr

Die alte Wetterstation in Lingen lieferte einen deutschen Hitzerekord, der heute keiner mehr ist. An der neuen Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes in Baccum soll das nicht passieren. Dafür misst diese sogar Radioaktivität.