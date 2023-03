Neptun Office zieht in das Gebäude an der Kaiserstraße 15. Foto: Pia Alberts up-down up-down Anime statt Döner und Pizza Kebab Brothers an Lingener Kaiserstraße geschlossen - Nachfolge klar Von Pia Alberts | 07.03.2023, 16:13 Uhr

Das Gebäude an der Kaiserstraße 15, gegenüber der Unterführung am Lingener Bahnhof, wurde ursprünglich für das Eiscafé „La Veranda“ gebaut. 2018 zogen die „Kebab Brothers“ in das Gebäude. Jetzt steht ein weiterer Wechsel bevor.