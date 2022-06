„Unser Aufgabenspektrum hat sich seit Gründung unserer Beratungsstelle deutlich erweitert“, betont LOGO-Leiterin Claudia Rieken.

Sie weist insbesondere auf die wachsende Anzahl von Präventionsangeboten hin. Auch neue Themen seien hinzugekommen wie zum Beispiel Mobbing an Schulen, das in dieser Ausprägung vor 20 Jahren noch nicht so präsent gewesen sei. Erst recht nicht in seiner multimedialen Ausprägung, denn das Gewaltszenen per Handy gefilmt und quasi weltweit zugänglich gemacht werden können, hat vor 20 Jahren wohl kaum jemand für möglich gehalten.

Die Beratung von Opfern sexueller Gewalt ist auch heute noch der Schwerpunkt der Arbeit der Beratungsstelle. LOGO hat aber auf die gesellschaftlichen Veränderungen reagiert und sein Beratungs- und Präventionsangebot entsprechend erweitert und variiert. „Ein weiteres Beispiel ist die intensive Zusammenarbeit mit Institutionen, Eltern und Einrichtungen der Jugendhilfe“, erläutert Sozialpädagogin Andrina Kuhnhen. So ist der 2005 im Kinder- und Jugendhilfegesetz neu aufgenommene Paragraf 8a (Schutzauftrag vor Kindeswohlgefährdung) Aufforderung und Auftrag zugleich für Beratungsstellen wie LOGO, solche Kooperationen zu suchen und zu pflegen.

„Unser Ziel ist es, unser Interventions- und Präventionsangebot auch langfristig zur Verfügung zu stellen“, erklärt Kuhnhen. Gerade der Prävention komme dabei eine immer größere Bedeutung zu, da bestimmte Themen im Elternhaus und in den Schulen aus unterschiedlichen Gründen zu wenig Berücksichtigung fänden. Wie eng Präventions- und Beratungsarbeit bei LOGO miteinander verzahnt sind, macht die Sozialpädagogin an einem Beispiel deutlich. „Mein Onkel macht das auch mit mir“, habe ein Mädchen einmal im Anschluss an eine Schülerveranstaltung gesagt. Gleichzeitig kristallisieren sich durch die Beratungsarbeit Themen für die Präventionsarbeit heraus.

Eng zusammen arbeitet LOGO in der Präventionsarbeit auch mit der Polizei in Lingen. Mit den Kriminaloberkommissarinnen Karin Paulinyi und Hiltrud Frese sind dort zwei Beamtinnen im Einsatz, die in den Präventionsveranstaltungen insbesondere auf Gefahren im Internet aufmerksam machen.