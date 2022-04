Der bislang letzte Lingener Citylauf fand am 26. Mai 2019 statt. FOTO: Wilfried Roggendorf Anmeldungen möglich Lingen: Nach Corona-Pause kehrt gibt es wieder einen Citylauf im Mai Von Wilfried Roggendorf | 29.04.2022, 13:50 Uhr

Mit rund 2000 Teilnehmern und einem vielfachen an Zuschauern gehört der Citylauf zu den Großveranstaltungen in Lingen. Zwei Jahre fiel er coronabedingt aus. Am Sonntag, 22. Mai, findet jetzt die 31. Auflage statt.