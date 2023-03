Auch Wettbewerbe in verschiedenen Klassen gibt es bei der Euro Model Expo. Diese drei Modelle werden beispielsweise zu sehen sein. Foto: Euro Model Expo up-down up-down Modelle, Demos, Workshops Messe Euro Model Expo 2023 lockt in die Lingener Emslandhallen Von Jonas E. Koch | 01.03.2023, 09:32 Uhr | Update vor 15 Min.

Modellbau-Fans kommen am Wochenende, 25. und 26. März, in Lingen auf ihre Kosten: Dann gibt es in den Emslandhallen run 3000 Modelle zu entdecken, dazu gibt es noch Workshops und Demos.