Shuttle-Roboter im Einsatz EMP nimmt in Lingen neue Logistikhalle in Betrieb Von Wilfried Roggendorf | 28.08.2023, 15:03 Uhr Der Merchandising-Großhändler EMP hat im Lingener Industriegebiet Süd eine neue Lagerhalle (im Bild rechts) in Betrieb genommen. Foto: Stadt Lingen up-down up-down

Der Merchandising-Großhändler EMP hat an seinem Stammsitz in Lingen im Industriegebiet Süd eine neue Logistikhalle in Betrieb genommen. In der 3645 Quadratmeter großen Halle stehen 175.000 Hochregallagerplätze zur Verfügung.