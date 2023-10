Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer turnusmäßigen Prüfung. Dabei wurden die Befestigungen von in Zellenkühlern verbauten Heizelementen untersucht, teilt RWE in einer Pressemitteilung mit. Die Heizelemente seien dafür verantwortlich, dass die Eisbildung der in Zellenkühlern verbauten Ventilatoren verhindert wird. Die Zellenkühler seien mehrfach vorhanden und Teil des nuklearen Nachkühlsystems.

Die Funktionen der Heizelemente, der Ventilatoren und auch der Zellenkühlen seien zu jeder Zeit gegeben gewesen. Umgehend habe man zudem die Befestigungen der Heizelemente instandgesetzt.

Vorfall umgehend gemeldet

Wie RWE bekannt gibt, ist das Ereignisse dem niedersächsischen Umweltministerium als Aufsichtsbehörde fristgerecht gemeldet worden. Das Vorkommnis sei gemäß der deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (normal) eingestuft worden. Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen wurde der Vorfall der Stufe 0 zugeordnet. Dieser habe demnach keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung.